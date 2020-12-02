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Учащихся гимназии Арзамаса пришлось эвакуировать из-за прорвавшейся батареи. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Арзамаса Нижегородской области.
Авария произошла сегодня утром во время первого урока в школе. На третьем этаже вылетела заглушка батареи системы отопления.
В этот момент в коридоре находилась ученица 8 класса. Она стала свидетелем произошедшего, но не пострадала, так как находилась далеко от аварийной батареи.
В течение пяти минут после аварии все учащиеся гимназии были эвакуированы на первый этаж здания, а затем в спортивный зал. Работники гимназии перекрыли отопление и отключили электричество. После этого дети были отпущены домой.
Через 15 минут к работе по устранению аварии приступила бригада городской аварийно-эксплуатационной службы. В 11:00 она была устранена и отопление запущено.
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