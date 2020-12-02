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Происшествия

Учащихся гимназии Арзамаса пришлось эвакуировать из-за прорвавшейся батареи

14 января 2021 13:50  [34] Происшествия

Фото: из соцсети Вконтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учащихся гимназии Арзамаса пришлось эвакуировать из-за прорвавшейся батареи. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Арзамаса Нижегородской области.

Авария произошла сегодня утром во время первого урока в школе. На третьем этаже вылетела заглушка батареи системы отопления.

В этот момент в коридоре находилась ученица 8 класса. Она стала свидетелем произошедшего, но не пострадала, так как находилась далеко от аварийной батареи.  

В течение пяти минут после аварии все учащиеся гимназии были эвакуированы на первый этаж здания, а затем в спортивный зал. Работники гимназии перекрыли отопление и отключили электричество. После этого дети были отпущены домой.

Через 15 минут к работе по устранению аварии приступила бригада городской аварийно-эксплуатационной службы. В 11:00 она была устранена и отопление запущено.

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