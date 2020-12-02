Тягач дежурит у Мызинского моста в Нижнем Новгороде в помощь большегрузам

Тягач дежурит у Мызинского моста в Нижнем Новгороде в помощь забуксовавшим большегрузам. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев сегодня, 14 января.
Тягач находится на подъеме с моста.
В связи со снегопадами на дороги города сегодня выведено максимальное количество спецтехники.
Дорожная ситуация остается сложной. По данным портала Яндекс.Пробки в 16:50 только на Мызинском мосту и на подъезде к нему зафиксировано три ДТП. В частности, из-за аварии фура стоит на мосту в сторону верхней части города. Движение по переправе крайне затруднено.
В целом по городу произошли и другие дорожно-транспортные происшествия. Пробки уже достигли 8 баллов.
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