Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем на нижегородца строительном заборе

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Прокуратура Нижегородской области проверяет опубликованную в сети Интернет информацию, где говорится о том, что на человека рухнул строительный забор.
Как пояснили в ведомстве, автор сообщения указал, что происшествие произошло на улице Ларина. Во время происшествия автор проходил мимо забора, который был там установлен в качестве тоннельного прохода рядом с реставрируемым зданием.
"Тоннельный проход сложился в трех метрах от меня, тут же на реакции начал снимать, после чего увидел что придавило человека", - рассказал автор поста. По его мнению, пострадавший "отделался испугом и ушибами".
Обнаружив это сообщение в соцсети, прокуратура организовала проверку достоверности сведений. В случае подтверждения данной информации, ведомство предпримет соответствующие меры.
(видео из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород - Кирилл Карпов)
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