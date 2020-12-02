Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем на нижегородца строительном заборе Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура Нижегородской области проверяет опубликованную в сети Интернет информацию, где говорится о том, что на человека рухнул строительный забор.

Как пояснили в ведомстве, автор сообщения указал, что происшествие произошло на улице Ларина. Во время происшествия автор проходил мимо забора, который был там установлен в качестве тоннельного прохода рядом с реставрируемым зданием.

"Тоннельный проход сложился в трех метрах от меня, тут же на реакции начал снимать, после чего увидел что придавило человека", - рассказал автор поста. По его мнению, пострадавший "отделался испугом и ушибами".

Обнаружив это сообщение в соцсети, прокуратура организовала проверку достоверности сведений. В случае подтверждения данной информации, ведомство предпримет соответствующие меры.

(видео из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород - Кирилл Карпов)