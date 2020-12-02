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Общество

Минздрав проверит Павловскую ЦРБ, на которую жалуются родственники скончавшейся пациентки

14 января 2021 19:21  [113] Общество

Министерство здравоохранения Нижегородской области проверит Павловскую ЦРБ, где скончалась пациентка, родственники которой уверяют, что не получали об этом уведомления и носили передачки каждый день.

В министверстве рассказали, что внутренняя проверка в ЦРБ уже состоялась Павловскую ЦРБ уже проверила администрация. Сотрудникам, допустившим подобную ситуацию, вынесено дисциплинарное взыскание. Главный врач ЦРБ и руководитель COVID-госпиталя принесли свои извинения родственникам скончавшейся пациентки.

"Мы сделаем все возможное, чтобы подобная ситуация в нашей больнице никогда больше не возникала", - сказал главный врач Павловской ЦРБ Александр Маслагин.

Между тем, по данным источника, близкого к Павловской ЦРБ, пациентка была доставлена в медучреждение в запущенном состоянии: с педикулезом, некрозом мягких тканей из-за ненадлежащего ухода. Женщина скончалась 7 января и именно в этот день от родственников, которые до тех пор не особенно интересовались состоянием больной, поступила передача для пациентки.

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