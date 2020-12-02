"Считаю, что региональное управление СК является одним из лучших в стране", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с юбилеем создания Следственного комитета России.



"За прошедшие годы Следственный комитет стал одним из важнейших правоохранительных органов российского государства. Вы с честью ведете работу по защите прав и свобод граждан, отстаиваете их интересы, защищаете и помогаете. В основе вашего труда – принципы законности и справедливости. От качества работы органов следствия зависит очень многое: обеспечение порядка во всех сферах жизни, стабильное экономическое и социальное развитие, благополучие каждого человека, осознание неотвратимости наказания для тех, кто решился на преступление", - говорится в поздравлении.



"В Следственном комитете работают настоящие профессионалы. Ваш труд требует глубокого знания юриспруденции, психологии, криминалистики и понимания процессов, происходящих во многих других отраслях. Динамика изменений в современном мире очень высока, постоянно появляются новые виды преступлений. Все больше Следственный комитет в своей работе использует высокие технологии, создаются новые лаборатории, идет подготовка сотрудников, владеющих необходимыми навыками. Вместе с тем по-прежнему востребованными в профессии следователя остаются человеческие качества - сострадание к чужой беде и желание помочь", - добавил Глеб Никитин.



"Нижегородских сотрудников Следственного комитета всегда отличали высокий профессионализм и верность долгу, стремление к законности и справедливости. Считаю, что региональное управление является одним из лучших в стране. Вам удается распутывать самые сложные преступления, защищая интересы граждан. Реализуется и много общественных проектов, связанных с памятью о Великой Отечественной войне, воспитанием подрастающего поколения, повышением правосознания граждан. Благодарю вас за вашу работу!", - сказал губернатор Нижегородской области



"В юбилей мне хочется пожелать всем сотрудникам Следственного комитета здоровья и благополучия, а ведомству - дальнейшего развития и успехов!", - завершил Глеб Никитин сове поздравление.