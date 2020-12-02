Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 января 2021 12:27  [633] Нижегородскую филармонию отреставрируют за 53 млн рублей
15 января 2021 12:20  [79] Океанариум планируется построить у Гребного канала в Нижнем Новгороде
15 января 2021 11:49  [77] Врачи напомнили нижегородцам о правилах в крещенские купания
15 января 2021 11:31  [89] "Считаю, что региональное управление СК является одним из лучших в стране", - Глеб Никитин
15 января 2021 11:22  [101] ВТБ: россияне увеличили спрос на морские курорты в праздники
15 января 2021 10:33  [115] Перерывы трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 18 января
15 января 2021 10:23  [118] Депутат Госдумы Наталья Назарова подарила велосипед ребенку из Навашино
15 января 2021 10:12  [101] ЕРКЦ напоминает жителям Дзержинска и Кстова об онлайн-сервисах по оплате квитанций
15 января 2021 10:00  [120] Прокуратура добилась появления лекарства в аптеке Чкаловска
14 января 2021 19:23  [255] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

"Считаю, что региональное управление СК является одним из лучших в стране", - Глеб Никитин

15 января 2021 11:31  [89] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с юбилеем создания Следственного комитета России.

"За прошедшие годы Следственный комитет стал одним из важнейших правоохранительных органов российского государства. Вы с честью ведете работу по защите прав и свобод граждан, отстаиваете их интересы, защищаете и помогаете. В основе вашего труда – принципы законности и справедливости. От качества работы органов следствия зависит очень многое: обеспечение порядка во всех сферах жизни, стабильное экономическое и социальное развитие, благополучие каждого человека, осознание неотвратимости наказания для тех, кто решился на преступление", - говорится в поздравлении.

"В Следственном комитете работают настоящие профессионалы. Ваш труд требует глубокого знания юриспруденции, психологии, криминалистики и понимания процессов, происходящих во многих других отраслях. Динамика изменений в современном мире очень высока, постоянно появляются новые виды преступлений. Все больше Следственный комитет в своей работе использует высокие технологии, создаются новые лаборатории, идет подготовка сотрудников, владеющих необходимыми навыками. Вместе с тем по-прежнему востребованными в профессии следователя остаются человеческие качества - сострадание к чужой беде и желание помочь", - добавил Глеб Никитин.

"Нижегородских сотрудников Следственного комитета всегда отличали высокий профессионализм и верность долгу, стремление к законности и справедливости. Считаю, что региональное управление является одним из лучших в стране. Вам удается распутывать самые сложные преступления, защищая интересы граждан. Реализуется и много общественных проектов, связанных с памятью о Великой Отечественной войне, воспитанием подрастающего поколения, повышением правосознания граждан. Благодарю вас за вашу работу!", - сказал губернатор Нижегородской области

"В юбилей мне хочется пожелать всем сотрудникам Следственного комитета здоровья и благополучия, а ведомству - дальнейшего развития и успехов!", - завершил Глеб Никитин сове поздравление.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
CleverSmile
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph