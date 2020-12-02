Нижегородская область в 2020 году выплатила по облигациям 13,8 млрд рублей Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область в 2020 году погасила по ранее размещенным облигационным займам амортизационную часть на общую сумму 13,8 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Благодаря выплатам по облигациям объем основного долга по ценным бумагам по итогам 2020 года уменьшился на 3,8 млрд рублей.

В настоящее время у Нижегородской области в обращении находятся пять облигационных займов со сроком обращения в пять лет – четыре на 10 млрд рублей (размещались в 2016, 2018, 2019 и 2020 годах) и на 12 млрд рублей, размещенный в 2017 году.

В министерстве также сообщили, что на 1 января 2021 года государственный долг региона составил 85,5 млрд рублей. В его структуре почти половину объема занимают государственные ценные бумаги (48,5%), 17,8% - кредиты коммерческих банков, 33,5% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 0,2% – государственные гарантии.

Долговая нагрузка (отношение объема госдолга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета) составила 59,5%.

"Выполняя все социальные обязательства, мы при этом сохраняем долговую нагрузку на экономически безопасном уровне – 59,5%, что находится в пределах ограничений, установленных Бюджетным Кодексом РФ и законодательством региона", - пояснила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.