Фельдшер Шатковской ЦРБ тяжело травмировалась в ДТП Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Фельдшер Шатковской ЦРБ тяжело травмировалась в ДТП. Соответствующее извещение из травматологического отделения больницы Арзамаса поступило в Госинспекцию труда в Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.

Выяснилось, что фельдшер пострадала еще 1 января. На УАЗике она выехала по месту вызова, по дороге произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии фельдшер получила переломы костей и позвоночника.

В случае ДТП работодатель должен расследовать несчастный случай самостоятельно, но извещение о несчастном случае и материалы расследования направить в инспекцию труда. В установленные сроки извещение не поступило, расследование не проведено, комиссия не создана. За сокрытие несчастного случая работодателю грозит административное наказание.

Инспекторы планируют провести проверку Шатковской ЦРБ и расследовать несчастный случай.

Добавим, что фельдшеры скорой помощи Володарска несколько дней назад также пострадали в ДТП.