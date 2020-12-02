Фельдшер Шатковской ЦРБ тяжело травмировалась в ДТП. Соответствующее извещение из травматологического отделения больницы Арзамаса поступило в Госинспекцию труда в Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.
Выяснилось, что фельдшер пострадала еще 1 января. На УАЗике она выехала по месту вызова, по дороге произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии фельдшер получила переломы костей и позвоночника.
В случае ДТП работодатель должен расследовать несчастный случай самостоятельно, но извещение о несчастном случае и материалы расследования направить в инспекцию труда. В установленные сроки извещение не поступило, расследование не проведено, комиссия не создана. За сокрытие несчастного случая работодателю грозит административное наказание.
Инспекторы планируют провести проверку Шатковской ЦРБ и расследовать несчастный случай.
Добавим, что фельдшеры скорой помощи Володарска несколько дней назад также пострадали в ДТП.
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