Почти 1,5 млрд рублей направят на благоустройство в Нижегородской области в 2021 году Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Почти 1,5 млрд рублей направят на благоустройство в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе проверки реализации проектов ФКГС в Гагинском и Бутурлинском районах 16 января 2021 года.

В Бутурлине глава региона осмотрел сквер у памятника основателю поселка. В Гагине Глеб Никитин посетил два сквера – Солнечный и Школьный, благоустроенные в 2019 и 2020 годах в рамках национального проекта.

"Национальный проект "Жилье и городская среда" позволяет создавать благоустроенные пространства даже в небольших населенных пунктах. Приятно, что при облагораживании каждого из объектов обыгрывается своя тема: образовательная - у Школьного сквера в Гагине и историческая - у сквера в память об основателе поселка в Бутурлине", - отметил Глеб Никитин.

Ранее Глеб Никитин оценил благоустройство в Нижнем Новгороде.

Почти 130 парков и скверов было благоустроено в Нижегородской области в 2020 году. Всего на благоустройство было направлено 1,5 млрд рублей.

В этом году планируется благоустроить 114 дворовых территорий и 118 общественных пространств по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Жилье и городская среда".

Также Глеб Никитин озвучил планы по развитию центра Нижнего Новгорода к 800-летию.