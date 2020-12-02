Нижегородские врачи назвали противопоказания к вакцинации от коронавируса Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Нижегородские врачи назвали противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве здравоохранения региона, существует несколько причин, в связи с которыми вам могут отказать в вакцинации.

Главные - острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, беременность, грудное вскармливание и возраст до 18 лет. Кроме того, в вакцинации могут отказать при нетяжелой форме ОРВИ и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Но, как отметил собеседник агентства, прививка будет сделана только после консультации с лечащим врачом, которые не найдет оснований для отказа в ней.

Напомним, что нижегородский минздрав открыл запись на вакцинацию от COVID-19.

Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона. Необходимо указать свои ФИО, контактный телефон и выбрать пункт вакцинации. Пациенты, сделавшие прививку, получат сертификат, который является формой регистрации привитых от коронавируса.

Отметим, что сделать прививку можно не только в Нижнем Новгороде, но также в Павлове и на Бору. В скором времени прививочный пункт также будет работать и в Дзержинске.