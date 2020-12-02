Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал оказать помощь Гагинскому району в рекультивации свалки ТБО. Об этом он заявил в ходе выездного совещания, которое состоялось на закрытом полигоне складирования ТБО, расположенном у границы Гагина.
Стоит отметить, что данная территория должна быть рекультирована по решению суда.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 16 января губернатор Нижегородской области посетил с рабочим визитом Гагинский и Бутурлинский районы.
"Принял решение поддержать муниципалитет. Сейчас главное - разработать проект и провести рекультивацию", - заявил он, отметив при этом, что "ликвидация таких свалок имеет большое значение для улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни". "Будем выделять необходимые средства", - добавил Глеб Никитин.
На сегодняшний день в Гагине нет также и очистных сооружений, в связи с этим вывоз хозяйственно-бытовых стоков на поля фильтрации на территории бывшего полигона складирования ТКО осуществляется без очистки и обезжиривания.
Как отметил в заключение глава региона, на первом этапе правительство окажет содействие в проектировании объекта, затем "проработаем вопрос о его включении в заявку на финансирование в рамках нацпроекта "Экология".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+