Глеб Никитин обещал оказать помощь Гагинскому району в рекультивации свалки ТБО Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал оказать помощь Гагинскому району в рекультивации свалки ТБО. Об этом он заявил в ходе выездного совещания, которое состоялось на закрытом полигоне складирования ТБО, расположенном у границы Гагина.

Стоит отметить, что данная территория должна быть рекультирована по решению суда.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 16 января губернатор Нижегородской области посетил с рабочим визитом Гагинский и Бутурлинский районы.

"Принял решение поддержать муниципалитет. Сейчас главное - разработать проект и провести рекультивацию", - заявил он, отметив при этом, что "ликвидация таких свалок имеет большое значение для улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни". "Будем выделять необходимые средства", - добавил Глеб Никитин.

На сегодняшний день в Гагине нет также и очистных сооружений, в связи с этим вывоз хозяйственно-бытовых стоков на поля фильтрации на территории бывшего полигона складирования ТКО осуществляется без очистки и обезжиривания.

Как отметил в заключение глава региона, на первом этапе правительство окажет содействие в проектировании объекта, затем "проработаем вопрос о его включении в заявку на финансирование в рамках нацпроекта "Экология".