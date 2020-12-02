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Общество

Глеб Никитин обещал оказать помощь Гагинскому району в рекультивации свалки ТБО

17 января 2021 10:57  [86] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал оказать помощь Гагинскому району в рекультивации свалки ТБО. Об этом он заявил в ходе выездного совещания, которое состоялось на закрытом полигоне складирования ТБО, расположенном у границы Гагина.

Стоит отметить, что данная территория должна быть рекультирована по решению суда.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 16 января губернатор Нижегородской области посетил с рабочим визитом Гагинский и Бутурлинский районы.

"Принял решение поддержать муниципалитет. Сейчас главное - разработать проект и провести рекультивацию", - заявил он, отметив при этом, что "ликвидация таких свалок имеет большое значение для улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни". "Будем выделять необходимые средства", - добавил Глеб Никитин.

На сегодняшний день в Гагине нет также и очистных сооружений, в связи с этим вывоз хозяйственно-бытовых стоков на поля фильтрации на территории бывшего полигона складирования ТКО осуществляется без очистки и обезжиривания.

Как отметил в заключение глава региона, на первом этапе правительство окажет содействие в проектировании объекта, затем "проработаем вопрос о его включении в заявку на финансирование в рамках нацпроекта "Экология".

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Теги:
Гагинский район Глеб Никитин ЖКХ
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