Глеб Никитин ознакомился с "Умными теплицами" в Бутурлинской школе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ознакомился с "Умными теплицами" в Бутурлинской средней школе, сообщает пресс-служба главы региона.

Накануне нижегородский губернатор посетил с рабочим визитом Бутурлино, где ознакомился с реализацией нацпроекта "Образование" в школы им. В.И.Казакова. При школе в рамках нацпроекта открыта научно-образовательная лаборатория "Агрокуб" и реализуется проект "Умной теплицы". Основное направление развития школы – агробизнес. Благодаря новым возможностям школьники могут познакомится со всеми аспектами аграрного бизнеса на практике.

Стоит отметить, что в БСШ включилось в проект допобразования "Школа полного дня".

Глеб Никитин остался доволен учебным заведением, отметив при этом, что "здесь дети занимаются в хороших условиях, с применением самых современных технологий". В заключение он добавил, что "Бутурлинский район – важный аграрный центр региона, и создание здесь такой образовательной площадки - серьёзный шаг вперед".

Напомним, что в регионе за два года реализации нацпроекта построено 9 школ на 5 325 мест, открыто 7 "Кванториумов" и "Точек роста" в 88 школах, создано более 10 тысяч мест дополнительного образования в рамках "Школы полного дня".