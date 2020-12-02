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Анонсы событий для СМИ на 18 января 2021 года
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Общество

Стали известны признаки бессимптомно перенесенного коронавируса

18 января 2021 01:05  [130] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон в беседе с изданием Express рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом.

Самый очевидный способ узнать, есть ли у вас коронавирус, - это пройти тест на антитела, однако, по мнению Дэна Банстона, этот тест не всегда доступен.

Доктор Банстон считает, что до 20% людей, переболевших Covid-19, вообще не имеют никаких симптомов, но у большинства они всё же есть.

Один из таких симптомов – ощущение вымотанности без объективных причин на протяжении трех месяцев. Это означает, что вы, возможно, переболели бессимптомным коронавирусом.

Также после болезни человек может часто беспричинно чувствовать усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах.

Между тем, специалист не исключает подобные признаки как последствие и других вирусных заболеваний. Поэтому он советует пройти тщательное медицинское обследование.

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Теги:
Здоровье Коронавирус
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