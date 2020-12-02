Нижегородское "Торпедо" уступило казанскому "Ак Барсу" в матче КХЛ

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Нижегородское "Торпедо" уступило казанскому "Ак Барсу" в матче Континентальной хоккейной лиги 17 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо".
Матч на "Татнефть Арене" в Казани завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Счет был открыт только в третьем периоде - на 44 минуте шайбу забросил игрок "Ак Барса" Кирилл Петров.
На последних минутах торпедовцы решили заменить вратаря на полевого игрока, и казанский хоккеист Патрис Кормье забил гол в пустые ворота нижегородцев.
""Ак Барс" вышел с хорошим настроем, очень быстро двигались. Первые 10-12 минут нам было тяжело, но шайбу держали. Во втором периоде мы действовали получше, больше играли в атаке. В третьем - шайба не заходила, хотя моментов у нас побольше было. Надо забивать. Но, это хоккей. Будем готовиться к домашней игре", - прокомментировал игру главный тренер ХК "Торпедо" Дэвид Немировски.
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