Нижегородское "Торпедо" уступило казанскому "Ак Барсу" в матче КХЛ Спорт

Фото: с сайта ХК Торпедо

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское "Торпедо" уступило казанскому "Ак Барсу" в матче Континентальной хоккейной лиги 17 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо".

Матч на "Татнефть Арене" в Казани завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет был открыт только в третьем периоде - на 44 минуте шайбу забросил игрок "Ак Барса" Кирилл Петров.

На последних минутах торпедовцы решили заменить вратаря на полевого игрока, и казанский хоккеист Патрис Кормье забил гол в пустые ворота нижегородцев.

""Ак Барс" вышел с хорошим настроем, очень быстро двигались. Первые 10-12 минут нам было тяжело, но шайбу держали. Во втором периоде мы действовали получше, больше играли в атаке. В третьем - шайба не заходила, хотя моментов у нас побольше было. Надо забивать. Но, это хоккей. Будем готовиться к домашней игре", - прокомментировал игру главный тренер ХК "Торпедо" Дэвид Немировски.