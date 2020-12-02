Как выбрать растение для дома?

Наличие цветов в доме не только делает обстановку более уютной, но и улучшает климат в помещении. Если вы не знаете, какие выбрать растения в комнату, прислушайтесь к советам, приведённым ниже. Выбор цветов для жилого помещения должен основываться на том, какой климат в вашем доме, сколько солнца попадает в комнату, насколько часто вы переезжаете, есть ли у вас домашние животные.
Некоторые комнатные растения требуют особого ухода, поэтому если вы не готовы выделять на это достаточно времени, лучше выбрать те растения, которые достаточно просто изредка поливать.
Если вы выбираете растения для спальни, приобретайте такие цветы, которые не поглощают кислород ночью. В противном случае это может ухудшать качество вашего сна. Для спальни лучше всего подойдут алоэ, хлорофитум, каланхоэ. Также не стоит в спальной комнате ставить малознакомые или экзотические цветы. Нередко они выделяют специфические запахи, которые могут сказываться на самочувствии. Правильный выбор растения поможет вам украсить ваше жилое помещение и сделать его не только более привлекательным, но и комфортным.
Выбирая цветы для собственного дома, подумайте, куда вы будете их ставить. Можно сделать специальные полочки для цветов, а можно просто поставить их на подоконник. При постановке на подоконник убедитесь, что цветы не будут стоять на сквозняке.
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