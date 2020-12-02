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Вебинар или подкаст – передовые способы распространения контента

17 января 2021 17:42  [71]

Коммуникация с аудиторией в последнее время претерпевает эволюцию. То, что вчера было оригинальным, теперь стало нормой. Получение и последующее поддержание контакта требует применения все новых методов коммуникации в соответствии с передовыми технологиями. Не зря всё больше компаний выбирают электронные методы распространения информации (вебинары и подкасты), которые считаются эффективными инструментами, используемыми в коммуникационных стратегиях.

Вебинары

Это отличный способ наладить контакт, сосредоточив внимание на взаимодействии с определенной аудиторией. Вебинар представляет собой виртуальный семинар, на котором аудитории предоставляются знания в виде видеолекции. Важно отметить, что это происходит в режиме реального времени. Это отличный способ передачи знаний в мультимедийном и интерактивном виде. Обзор вебинарных площадок поможет на высоком уровне организовать конференцию, лекцию в интернет формате.

Цель вебинара – предоставить конкретный контент. Он имеет характер лекции, но со взаимодействием с аудиторией. Вебинар подходит для обучения по определенной теме небольшими группами, а также для проведения семинаров, организации специализированных курсов или, например, для деловых встреч.

Подкасты

В Интернете можно найти множество подкастов, которые определяются как интернет-вещание, чаще всего в форме аудиозаписи. Проще говоря, подкаст – это радиопередача по запросу, которую можно слушать в любое время и в любом месте. Создатели охватывают все сферы жизни – от образования детей и личного развития, до бизнеса и инвестиций.

Подкасты очень удобны в использовании. Основная цель подкастов – поделиться профессиональными знаниями и опытом не в форме лекций или докладов, а в формате обычных бесед, часто интервью. Многие компании используют этот инструмент для продвижения своего бренда.

Вебинар или подкаст – что лучше выбрать

Все зависит от того, что необходимо достичь с помощью этих инструментов распространения информации. Если цель – добиться широкого охвата и постепенно завоевать новую аудиторию, то в этой ситуации стоит подумать о подкасте. Кроме того, слушатели всегда будут иметь доступ к размещенной информации.

С другой стороны, если главное назначение – охватить определённую аудиторию, стоит обратиться к вебинарам. За счёт использования различных интерактивных и мультимедийных механизмов очень высока вероятность увеличения охвата заинтересованных сторон и, следовательно, количества потенциальных участников.

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