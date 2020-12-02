Компания не может существовать без сотрудничества с другими организациями. Работа возможна только в том случае, если другие фирмы будут поставлять свою продукцию, компании нужно покупать отдельные товары и материалы. Не всегда есть возможность сразу же расплатиться наличными. Заемные средства помогают закупить товар. В результате образуется кредиторская задолженность. На ее погашение дается определенный период. Если есть возможность, то ее рекомендуется погасить намного раньше указанного срока. Если задолженность не погашается долгое время, то долг можно считать просроченным.
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Почему появляется кредиторская задолженность?
Причин, по которым может появиться задолженность очень много. Но выделить стоит следующие:
Погасить кредиторскую задолженность можно в следующих случаях:
Долги списываются автоматически каждые 3 года. Обязательства могут быть самыми разными. Проходит инвентаризация, и предоставляются специальные документы. В них подробно описывается, по какой причине и будет списана задолженность.
Чтобы провести инвентаризацию нужно соглашение директора. Он обязан указать причины, согласно которым эта процедура будет проведена. Также он указывает на активы, которые стоит проверять.
Без инвентаризации долги не могут быть списаны. Желательно, чтобы процедура проводилась только по определенным критериям. Директор должен не только дать согласие на проведение процедуры, но и предоставить все необходимые документы.
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