Почему появляется кредиторская задолженность?

Компания не может существовать без сотрудничества с другими организациями. Работа возможна только в том случае, если другие фирмы будут поставлять свою продукцию, компании нужно покупать отдельные товары и материалы. Не всегда есть возможность сразу же расплатиться наличными. Заемные средства помогают закупить товар. В результате образуется кредиторская задолженность. На ее погашение дается определенный период. Если есть возможность, то ее рекомендуется погасить намного раньше указанного срока. Если задолженность не погашается долгое время, то долг можно считать просроченным.

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Почему появляется кредиторская задолженность?

Причин, по которым может появиться задолженность очень много. Но выделить стоит следующие:

Случаи, когда компания не смогла заплатить свои долги. К примеру, не получилось вернуть кредит банку или произошла какая-то проблема в системе, и учредитель просто не получил деньги (не получить деньги он может по разным причинам). Срок давно вышел, а долг так и не погашен; Компания не выполнила обязательства после получения денег. К примеру, покупатель перечислил деньги на счет продавца (определенную сумму, которая оговаривалась). А продавец не смог отправить товар в строго установленный срок.

Погасить кредиторскую задолженность можно в следующих случаях:

Если кредитор "простил" все долги (да, такое случается). Он подписывает специальный документ, который выдают должнику. Больше он не будет требовать от него долг;

Если прошло 3 года с момента возникновения проблемы. Задолженность считается просроченной и ее нельзя больше требовать;

Организация, которая выдавала деньги, перестает существовать. Ее должны исключить из ЕГРЮЛ. В тот период, когда фирма была исключена и считается периодом полного погашения долга.

Долги списываются автоматически каждые 3 года. Обязательства могут быть самыми разными. Проходит инвентаризация, и предоставляются специальные документы. В них подробно описывается, по какой причине и будет списана задолженность.

Чтобы провести инвентаризацию нужно соглашение директора. Он обязан указать причины, согласно которым эта процедура будет проведена. Также он указывает на активы, которые стоит проверять.

Без инвентаризации долги не могут быть списаны. Желательно, чтобы процедура проводилась только по определенным критериям. Директор должен не только дать согласие на проведение процедуры, но и предоставить все необходимые документы.

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