Как автоматизировать продажи в интернет-магазине при помощи CRM и коннектора Apix-Drive для связи с другими сервисами

Индустрия электронной коммерции переживает бум. По исследованиям Statista на конец 2019 года рынок оценивался в 3,535 млрд долларов, в 2020-м он только вырос.
Внимательно изучив свои процессы, фирма в сфере e-commerce может захватить дополнительную долю рынка. В этом ей поможет автоматизация рабочих процессов.
Автоматизация предназначена не только для корпоративных гигантов!
В чём проблема: сайты работают 24/7, а большинство компаний не может позволить иметь штат сотрудников, работающий в таком же режиме.
Основная идея — выявить повторяющиеся задачи или любой процесс, который делают вручную, и заставить выполнять его программное обеспечение. Таких процессов много: от управления запасами на складе до электронных рассылок.
7 областей электронного бизнеса, к которым применимы идеи автоматизации рабочих процессов:
Отслеживайте и поощряйте заинтересованных клиентов. Статистика говорит, что вероятность продажи существующему клиенту — 60-70%, а новому — 5-20%.
Собирайте при помощи CRM-системы отзывы о покупке для понимания того, что нужно улучшить.
Интегратор Apix-Drive советует следующие шаги, которые нужно принять для автоматизации:
Особенности и перспективы процессов знает сервис, "заточенный" именно под процессы интернет-магазинов: RetailCRM. Основными задачами являются обработка заказов и организация повторных продаж.
Что получают клиенты, внедрившие систему:
В большинстве случаев требуется добавить другие функции, которые ещё пригодятся для бизнеса, такие как автоматическая передача лидов по формам лидогенерации из соцсетей, массовые рассылки по каналам, обзвон клиентов роботом, получение в систему CRM заказов с сайта, маркетплейса, сообщения в онлайн-чате и данные обратных звонков.
Можно посмотреть, как эти сервисы с RetailCRM интеграция связывает по пулу "коннектов" (более 175). В CRM можно получать заказы и отправлять их, а так же отправлять задачи. Например, может пригодиться связь с E-Autopay (это система для приёма платежей и отправки товаров). Платежи на вашем сайте могут приниматься в любой валюте и работают в любой точке мира.
Коннекты можно создать за несколько минут без программистов в удобном веб-интерфейсе, не потребуется нанимать специалистов. Если возникнут вопросы, то сообщите специалистам поддержки. Для того чтобы создать реально работающие соединения, доступен пробный период на 14 дней без необходимости указывать карту.
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