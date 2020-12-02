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Как автоматизировать продажи в интернет-магазине при помощи CRM и коннектора Apix-Drive для связи с другими сервисами

18 января 2021 09:14  [73]

Индустрия электронной коммерции переживает бум. По исследованиям Statista на конец 2019 года рынок оценивался в 3,535 млрд долларов, в 2020-м он только вырос.

Внимательно изучив свои процессы, фирма в сфере e-commerce может захватить дополнительную долю рынка. В этом ей поможет автоматизация рабочих процессов.

Автоматизация предназначена не только для корпоративных гигантов!

Ноутбук и деньги

Что можно автоматизировать в интернет-магазине

В чём проблема: сайты работают 24/7, а большинство компаний не может позволить иметь штат сотрудников, работающий в таком же режиме.

Основная идея — выявить повторяющиеся задачи или любой процесс, который делают вручную, и заставить выполнять его программное обеспечение. Таких процессов много: от управления запасами на складе до электронных рассылок.

7 областей электронного бизнеса, к которым применимы идеи автоматизации рабочих процессов:

  • клиентский отдел и поддержка;
  • маркетинг;
  • утверждение заказа на закупку;
  • подбор продавца и поставщика;
  • управление заказами;
  • товарные запасы;
  • продажи.

Отслеживайте и поощряйте заинтересованных клиентов. Статистика говорит, что вероятность продажи существующему клиенту — 60-70%, а новому — 5-20%.

Собирайте при помощи CRM-системы отзывы о покупке для понимания того, что нужно улучшить.

Интегратор Apix-Drive советует следующие шаги, которые нужно принять для автоматизации:

  1. Сначала автоматизируйте самые простые процессы. Выбирайте задачи, которые выполняются механически и не требуют большого умственного труда.
  2. Создайте культуру автоматизации. Иначе это может встретить лишнее сопротивление сотрудников.
  3. Начните с малого и сосредоточьтесь на одной бизнес-функции. Выберете самую наглядную, тогда не придётся заставлять сотрудников.
  4. Берите небольшие процессы. В процессе автоматизации цепочки начнут перестраиваться, "разрушаться", это происходит естественным образом. Сворачивание процессов имеет огромную ценность.
  5. Создайте историю. Документируйте, с чего вы начали, сколько потратили, какие результаты. Иначе это будут считать "само собой разумеющимся".
  6. Выберете технологического партнёра. Если вы хотите привлечь поставщика, убедитесь, что он имеет уровень инноваций, масштабов и технологий. Подумайте, где вы хотите быть через 3 года и оцените, сможет ли ваш поставщик поддержать это видение.

Автоматизация e-commerce при помощи RetailCRM и интеграция с другими сервисами

Особенности и перспективы процессов знает сервис, "заточенный" именно под процессы интернет-магазинов: RetailCRM. Основными задачами являются обработка заказов и организация повторных продаж.

Что получают клиенты, внедрившие систему:

  • прозрачность процессов;
  • работу с покупателем в автоматическом режиме;
  • инструменты upsell/cross-sell;
  • управление бронированием товара;
  • логирование всех коммуникаций;
  • общее поле деятельности для всех менеджеров.

В большинстве случаев требуется добавить другие функции, которые ещё пригодятся для бизнеса, такие как автоматическая передача лидов по формам лидогенерации из соцсетей, массовые рассылки по каналам, обзвон клиентов роботом, получение в систему CRM заказов с сайта, маркетплейса, сообщения в онлайн-чате и данные обратных звонков.

Можно посмотреть, как эти сервисы с RetailCRM интеграция связывает по пулу "коннектов" (более 175). В CRM можно получать заказы и отправлять их, а так же отправлять задачи. Например, может пригодиться связь с E-Autopay (это система для приёма платежей и отправки товаров). Платежи на вашем сайте могут приниматься в любой валюте и работают в любой точке мира.

Коннекты можно создать за несколько минут без программистов в удобном веб-интерфейсе, не потребуется нанимать специалистов. Если возникнут вопросы, то сообщите специалистам поддержки. Для того чтобы создать реально работающие соединения, доступен пробный период на 14 дней без необходимости указывать карту.

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