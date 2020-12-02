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Как выбрать одеяло?

18 января 2021 12:05  [35]

Одеяло - это необходимая вещь, которая должна присутствовать в каждом доме. Выбор одеяла является не такой простой задачей, как кажется. Важно, чтобы изделие было изготовлено из качественных материалов и имело соответствующий размер, подходящую вам стоимость. Одеяло бывает детское и взрослое. Оно может изготавливаться из различных материалов.

На этом сайте http://postelteks-plus.ru/podushki вы сможете приобрести подушки и одеяла из разных тканей.

Как выбрать одеяло?

В первую очередь определитесь с сезоном, для которого вы покупаете изделие. Одеяла делятся на летние, зимние и всесезонные. Летние изготавливаются из легких тканей. Всесезонные изделия обеспечивают прекрасные условия в разное время года. Зимние одеяла создаются из более плотных материалов, которые удерживают тепло.

Наполнитель одеяла может быть различным:

  1. Шерсть. Наиболее популярной является верблюжья шерсть. Также встречается овечья шерсть. Отдельно выделяется кашемир. его делают из коз любой особой породы. Изделия из кашемира являются дорогостоящими и принадлежат к классу люкс. Одеяла из овечьей шерсти являются бюджетными.
  2. Пух. Он может являться гусиным, а также утиным. Порой пух сочетается с синтетическими волокнами. Такое одеяло имеет хорошую теплоизоляцию, пропускает воздух. Также оно является долговечным. Интернет магазин Постельтекс Плюс предлагает большой выбор одеял. Здесь вы сможете приобрести изделия, которые прослужат вам долго.
  3. Бамбук. Одеяла из бамбука являются антибактериальными, они имеют небольшой вес и прекрасную теплоизоляцию. Такие изделия могут пропускать воздух и не провоцируют развитие аллергии.
  4. Шёлк. В чистом виде шёлк используется не так часто. Чаще к нему добавляют полиэстер или бамбуковые волокна. Такие одеяла отличаются длительным периодом эксплуатации, прекрасной воздухопроницаемостью. Шелк очень приятный на ощупь, но он имеет высокую стоимость. На этом сайте http://postelteks-plus.ru/odeyala вы сможете выбрать одеяло в зависимости от ваших личных предпочтений.

Одеяло может быть кассетным или стеганым. Разница заключается в том, что в стеганых изделиях наполнитель распределяется равномерно. Кассетное одеяло состоит из нескольких блоков, которые набивают и сшивают между собой. Как кассетное, так и стёганое одеяло может иметь высокое качество. Так что не важно, какое изделие вы выберите.

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