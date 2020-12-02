Как выбрать одеяло?

Одеяло - это необходимая вещь, которая должна присутствовать в каждом доме. Выбор одеяла является не такой простой задачей, как кажется. Важно, чтобы изделие было изготовлено из качественных материалов и имело соответствующий размер, подходящую вам стоимость. Одеяло бывает детское и взрослое. Оно может изготавливаться из различных материалов.
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В первую очередь определитесь с сезоном, для которого вы покупаете изделие. Одеяла делятся на летние, зимние и всесезонные. Летние изготавливаются из легких тканей. Всесезонные изделия обеспечивают прекрасные условия в разное время года. Зимние одеяла создаются из более плотных материалов, которые удерживают тепло.
Наполнитель одеяла может быть различным:
Одеяло может быть кассетным или стеганым. Разница заключается в том, что в стеганых изделиях наполнитель распределяется равномерно. Кассетное одеяло состоит из нескольких блоков, которые набивают и сшивают между собой. Как кассетное, так и стёганое одеяло может иметь высокое качество. Так что не важно, какое изделие вы выберите.
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