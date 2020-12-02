Особенности юридического перевода

Переводческие услуги пользуются огромной популярностью. Но одно дело говорить на иностранном языке и, совершенно другое, заниматься узкопрофильным переводом, который под силу только специалистам.

Самым сложным видом перевода считается юридический. Переводя подобный текст, переводчик должен владеть не разговорным языком. От него требуется знание узкотематических терминов и лексики, которая употребляется в области права. К тому же, от переводчика требуется знать законы не только своей страны, но и других стран. В каждой стране свои законы и это нужно понимать. Если опыт в этой области минимальный или его нет вовсе, то переводчик может допустить серьезные ошибки или перевести тест двусмысленно, неправильно истолковать отдельные фразы. В результате получится не то, что ожидалось.

Чтобы таких проблем не возникло, нужно найти квалифицированного переводчика, которые грамотно подойдет к переводу. Он должен иметь не только высшее лингвистическое образование, но и разбираться в юриспруденции.

Бюро переводов "РassoАvanti" оказывает услуги по юридическому переводу. В штате агентства работают квалифицированные специалисты, которые не только владеют языком, но и знакомы с аспектами юридической деятельности.

Особенности юридического перевода

Когда возникает потребность в переводе юридических документов, то люди обращаются к специалистам. Многие думают, что смысл этой работы заключается в переводе договоров и приказов. На самом деле нужно переводить судебную документацию, правовые акты и постановления. С такими документами должны работать высококвалифицированные юристы, но не каждый юрист знает иностранный язык. Именно поэтому переводчик, который будет заниматься переводом документации, обязан иметь знания в области юриспруденции.

Практически все юридические документы считаются шаблонными. Официальный язык содержит огромное количество терминов, устоявшихся фраз и клише. Обычный переводчик не способен справиться с таким заданием.

Юридический перевод на английский язык имеет ряд особенностей. Многие выражения не переводятся. Произошло это по той причине, что еще в Средние века, когда был расцвет юриспруденции, специалисты использовали латинский и французский язык. На них составлялись все юридические документы. Эти бумаги и по сей день пестрят иностранными выражениями, которые практически не переводятся.

Все юридические документы требуют заверения нотариуса (он может сделать свою работу как до перевода, так и после). У этих документов есть дуплеты. Это связано с использованием латинского языка. Дуплеты переводят одним словом. Но для перевода на русский язык такое явление не характерно.

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