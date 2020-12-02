Умер главврач больницы Арзамаса Происшествия

Фото: из соцсети Instagram

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Умер главный врач центральной больницы Арзамаса Александр Лавров. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов 18 января 2021 года.

Он отметил, что Александр Лавров не боялся разрешать любые сложности, лично разбирался с жалобами пациентов и родственников. "Заходил безбоязненно с нами в "красную зону", зная о своём повышенном риске", напомнил Давид Мелик-Гусейнов.

"Вы смогли помочь тысячам. Уверен, многие пациенты вспоминают вас теплом и скорбят о такой потере. Вы любили свою работу, больницу. Обещаю, что мы приумножим накопленный опыт вашей команды и продолжим развитие, сердечно вспоминая вас", - написал замгубернатора.