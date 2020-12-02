Детскую школу тенниса в Нижнем Новгороде строят без фундамента Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Детскую школу тенниса на территории между домом № 6 по ул. Маршала Рокоссовского и школой № 49 в Нижнем Новгороде строят без фундамента. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области.

Застройщиком выступает ООО "Нижегородская академия тенниса", подрядчиком – ООО "Комстрой".

Проведенная в сентябре проверка регионального госстройнадзора, установила, что здание не является объектом капитального строительства.

Сооружение представляет собой металлический каркас, установленный на подготовленное основание без устройства фундамента. Сам каркас выполнен из конструкций на болтовых соединениях. Он крепится к железобетонной конструкции пола, организованного на поверхности земли. Крыша представляет собой тент.

"Сооружение не имеет прочной связи с землей и его конструктивные характеристики позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж без изменения основных характеристик", - пояснили в инспекции.

Ранее генеральный директор ООО "Нижегородская академия тенниса" рассказал "Время Н", что в здании будет три теннисных корта, где одновременно смогут заниматься до 30 детей. Строительство планируется завершить в январе 2021 года.