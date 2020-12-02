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Общество

"Горячая линия" по бесплатному детскому питанию пройдет в Нижнем Новгороде 20 января

19 января 2021 09:48  [2] Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Горячая линия" по бесплатному детскому питанию пройдет в Нижнем Новгороде 20 января 2021 года. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.

С 9:00 до 16:00 нижегородцы смогут задать специалистам вопросы, касающиеся порядка оформления карты на получение бесплатного питания для детей до двух лет.

В департаменте напомнили, что одной категории детей натуральная кисломолочная продукция предоставляется бесплатно как мера социальной поддержки, другим приобретается за счет средств родителей.

В соответствии с утвержденными требованиями, маленькие нижегородцы получают кефир без консервантов жирностью 3,2% и творог жирностью 10-14% пониженной кислотности. 

В структуру МБУЗ "Молочная кухня" входят три молочных кухни: Автозаводская, Нижегородская и Сормовская, а также 42 молочно-раздаточных пунктов в восьми районах Нижнего Новгорода.

Телефон "горячей линии": 283-06-00.

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Теги:
Дети Продовольствие
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