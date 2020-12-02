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Банду похитителей колес с большегрузов поймали в Нижегородской области

19 января 2021 15:26  [71] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Банду похитителей колес с большегрузов поймали в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, злоумышленники были задержаны, когда пытались похитить имущество и автомобильные колеса с автомобилей на неохраняемой парковке.

Поводом к проверке стала информация о краже имущества и инструментов из автомобиля на парковке, расположенной на 342 километре автодороги М-7 в поселке Мячково Володарского района.

На место выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие полицейские обнаружили, что четверо молодых людей пытались снять автомобильные колеса с другой автомашины. Злоумышленники были задержаны на месте. Возбуждено дело по ст.158 УК РФ (кража).

Подозреваемым – мужчинам 1999 и 1998 годов рождения, ранее не судимым, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Двое других подозреваемых - 1989 и 1995 годов рождения, ранее судимые за имущественные преступления, задержаны по ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По решению суда их задержали на 15 суток.

Расследование уголовного дела продолжается. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Теги:
Автомобили Кража МВД
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