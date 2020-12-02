Новую котельную построят в Чкаловске Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Новую котельную построят в Чкаловске на условиях концессионного соглашения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в городской округ 19 января 2021 года.

"Мы планируем решить проблему теплоснабжения Чкаловска и построить здесь новую котельную, которая позволит обеспечить теплом и горячей водой дома жилого квартала Лесного. Это предполагается сделать в рамках концессии, но принято решение, что такая схема не отразится на тарифе для жителей", - сказал Глеб Никитин.

Как пояснил губернатор, в настоящий момент в Чкаловске работает несколько котельных. В мае 2020 года из эксплуатации была выведена котельная ООО "ШВиК", которая оказывала услуги по тепло- и водоснабжению квартала Лесного. В настоящий момент услугу горячего водоснабжения потребителям оказывает арендованная котельная, расположенная на территории завода "Полет". Она справлялась с задачей до начала отопительного периода, обеспечивая только горячее водоснабжение. Однако для организации отопления мощности котельной недостаточно. В итоге было принято решение о приобретении и установке еще одного водогрейного котла мощностью 3 МВт. 13 января 2021 года его ввели в эксплуатацию и на данный момент отлаживают оборудование.

Кроме того, для повышения качества горячего водоснабжения и теплоснабжения были арендованы еще 3 модульные котельные.

Глеб Никитин посетил котельную на заводе "Полет", а также модульные котельные. В ходе мероприятия к главе региона обратились жители дома №11 Лесного квартала, которые пожаловались на температуру воздуха в квартирах и горячей воды.

Ожидается, что к выходным при температуре 11-15 градусов мороза можно будет завершить отладку нового оборудования, приобретенного котельной завода "Полет". Пока же сделать этого нельзя, учитывая погодные условия.

Вместе с тем Глеб Никитин поручил главе местного самоуправления г.о.г. Чкаловск Александру Кудряшову до момента нормализации ситуации обеспечить регулирование систем теплоснабжения либо организовать обогрев в доме №11 квартала Лесного по временной схеме.

Глава региона также провел выездное совещание по вопросу строительства новой котельной, в котором приняли участие заместитель губернатора Сергей Морозов, министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов, глава МСУ городского округа Александр Кудряшов, генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Напомним, в конце прошлого года теплоснабжение в Чкаловске было восстановлено по требованию прокуратуры.