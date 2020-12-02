РЖД планирует в 2022 году обновить состав "Ласточек" на нижегородском направлении Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

РЖД планирует в 2022 году обновить состав поездов "Ласточка" на нижегородском направлении. Об этом сообщил журналистам в Москве заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

По его словам, обновление состава планируется в связи с растущей популярностью этих поездов.

Дмитрий Пегов добавил, что в перечень новых составов войдут вагоны премиального сегмента – такие, которые курсируют в направлении Москва - Иваново.

Сейчас в направлении Нижний Новгород – Москва курсируют поезда Ласточка класса "ЭС1 пригородный". Эти электропоезда имеют салон пригородного регионального исполнения.

В Ивановском направлении ходят поезда "Ласточка-Премиум", которые являются первыми российскими электропоездами повышенной комфортности, предназначенными для перемещения на междугородных маршрутах. В салоне поезда предусмотрены вагоны разной классности, доступ в интернет, возможность организовать питание пассажиров.