Трамвай сошел с рельсов и врезался в столб в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Трамвай сошел с рельсов в Нижнем Новгороде и врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы.

ЧП случилось сегодня утром, 20 января, на остановке машзавода, около станции метро "Буревестник" на Сормовском шоссе.

Трамвай двусоставный, в столб врезалась его вторая часть.

Очевидцы разместили видео в соцсети ВКонтакте.

В результате, образовалась огромная пробка. Она идет от центра Сормова вдоль ул.Коминтерна и до станции метро.

По информации МЧС погибших и пострадавших нет.

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