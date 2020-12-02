Трамвай сошел с рельсов и врезался в столб в Нижнем Новгороде

Фото: из соцсети ВКонтакте
Трамвай сошел с рельсов в Нижнем Новгороде и врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы.
ЧП случилось сегодня утром, 20 января, на остановке машзавода, около станции метро "Буревестник" на Сормовском шоссе.
Трамвай двусоставный, в столб врезалась его вторая часть.
Очевидцы разместили видео в соцсети ВКонтакте.
В результате, образовалась огромная пробка. Она идет от центра Сормова вдоль ул.Коминтерна и до станции метро.
По информации МЧС погибших и пострадавших нет.
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