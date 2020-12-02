Директор дорожного предприятия Сарова оштрафован за миллионные долги по зарплате Общество

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Директор дорожного предприятия Сарова оштрафован за миллионные долги по зарплате. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

В ходе надзорных мероприятий выявлено, что в МУ "ДЭП" (Дорожно-эксплуатационное предприятие) за октябрь и ноябрь 2020 года сформировалась задолженность по выплате заработной платы свыше 5 млн рублей, а именно: за октябрь 2020 года перед 276 работниками на сумму 3,76 млн рублей, за ноябрь 2020 года перед 250 работниками на сумму 1,28 млн рублей.

Таким образом, директор МУ "ДЭП" признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, директор оштрафован на 15 тысяч рублей.