БК "Нижний Новгород" вышел в плей-офф баскетбольной Лиги Чемпионов Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в решающем матче группового этапа Лиги Чемпионов 19 января одержал победу над венгерским "Фалко" (73:68) и пробился в плей-офф турнира. Об этом сообщили в пресс-службе БК "НН".

Из группы D, где выступали нижегородцы, в следующий раунд вышли 2 команды: испанская "Сарагоса" и "Нижний Новгород". Всего на групповом этапе БК "НН" одержал 4 победы в 6 матчах, что позволило "Нижнему" занять 2 место.

Результаты:

"Сарагоса" (Испания) - "Нижний Новгород" - 78:75

"Фалко" (Венгрия) - "Нижний Новгород" - 88:93

"Старт" (Польша) – "Нижний Новгород" - 66:85

"Нижний Новгород" - "Старт" (Польша) – 78:65

"Нижний Новгород" - "Сарагоса" (Испания) – 92:98

"Нижний Новгород" - "Фалко" (Венгрия) – 73:68.

Именно в последнем матче группы "Д", в очном противостоянии, решалось, кому достанется вторая путевка в плей-офф - "Нижнему Новгороду" или действующему чемпиону Венгрии "Фалко". Нижегородцы захватили лидерство с первых минут матча. Победа позволила "Нижнему Новгороду" в третий раз подряд выйти в финальную часть Лиги Чемпионов.

СПРАВКА:

Баскетбольная Лига Чемпионов - европейский баскетбольный турнир среди профессиональных мужских клубов из стран, являющихся членами ФИБА Европа. Клубы получают право на участие в турнире на основе их выступлений в национальных лигах и кубковых соревнованиях, однако они не обязательно должны быть победителями соответствующих соревнований. Лига Чемпионов проводится с 2016 года. "Нижний Новгород" выступает в данном турнире уже 4-й сезон подряд. Год назад нижегородцы уступили французскому "Дижону" в 1/8 финала и в шаге остановились от "Финала Восьми".