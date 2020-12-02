Глеб Никитин вручил нижегородцам дипломы за победу в конкурсе "100 лучших товаров России" Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 января вручил почетные дипломы конкурса пяти нижегородским предприятиям, ставшим победителями "Золотой сотни" Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нижегородская область по итогам конкурса заняла третье место среди 60 субъектов РФ по представленному ассортименту продукции и услуг и первое место - по количеству товаров, попавших в "Золотую сотню".

"Пять наименований продукции от одного региона в "Золотой сотне" - рекордное количество. Для нас это повод для гордости. При этом конкуренция была очень серьезной. Число участников и номинантов свидетельствует о развитии отрасли. Важно, что это произошло именно в сложном 2020 году. Предприятия обеспечивали собственное развитие и боролись за признание Нижегородской области на общероссийском уровне. Качество продукции – важнейший показатель ответственности перед потребителем, которую несет каждый предприниматель, каждая компания", - сказал Глеб Никитин.

"Борьбу за победу вели сотни предприятий, потому что стать лауреатом или дипломантом – значит, обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции. Наши победители помимо выпуска качественной продукции, занимают активную социальную позицию: помогают образовательным учреждениям, вкладываются в спорт и экологию. Мы как региональные координаторы федерального конкурса создали условия для конструктивного, а главное, эффективного диалога между правительством области и предпринимательским сообществом. Сегодня руководители ведущих компаний смогли напрямую задать вопросы главе региона и запланировать совместные мероприятия. Уверен, что в дальнейшем это позволит расширить рынки и обеспечить экономическое развитие Нижегородской области", - добавил директор Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

В "Золотую сотню" вошла колбаса вареная "Докторская" категории А от ОАО "Дзержинский мясокомбинат". В 2019 году продукция предприятия стала единственной, представляющей Нижегородскую область в "Золотой сотне", а в прошлом году уже другой вид изделий подтвердил высокое качество - колбаса вареная "Докторская".

В пятерку лучших также вошло масло сливочное шоколадное АО "Княгининское молоко". Компания неоднократно отмечалась высшими наградами за свою продукцию на различных престижных конкурсах.

АО "Транснефть - Верхняя Волга" представило на конкурсе шкафы линейной телемеханики. Устройства, также вошедшие в "Золотую сотню", предназначены для диагностики и управления оборудованием линейной части магистрального нефтепровода.

В "Золотую сотню" также вошли полиэтиленовые пакеты АО "Тико-Пластик" и один из видов услуг – по производству натурального кофе ООО "Гранд-НН". Эта компания впервые приняла участие в конкурсе и сразу же вошла в список "Золотой сотни". Мощность ООО "Гранд-НН" рассчитана на производство до 30 тонн натурального кофе в день, современное оборудование позволяет обжаривать 1 200 кг зерен в час.

Все предприятия получили право размещать товарный знак конкурса "100 лучших товаров России" на своей продукции в течение двух лет.

Как уже сообщалось, из 269 новинок нынешнего всероссийского конкурса 20 видов – это продукция нижегородских предприятий.