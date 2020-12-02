Стала известна степень готовности новой транспортной развязки на Циолковского Общество

Проект развязки на Циолковского

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области рассказало о степени готовности строящейся транспортной развязки на ул.Циолковского в Сормовском районе.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве, в настоящий момент подрядчик выполняет буровые работы для буронабивных свай, устанавливает опоры съездов и опоры основного хода, перекладывает сети связи, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, ведутся работы по шумозащитному остеклению.

Ежедневно на объекте трудится 100-120 человек, задействовано 25-30 единиц техники, в том числе четыре буровые установки.

В перечень работ, которые уже завершились, входят выполненные проколы под железнодорожными и трамвайными путями, а также под ул.Культуры. Эти работы необходимы для прокладки подземных коммуникаций.

Близятся к завершению работы по вырубке зеленых насаждений, попадающих в зону строительства основной транспортной развязки. Кроме того, начаты работы по переустройству электроснабжающих сетей.

Работы на объекте ведутся с опережением графика, добавили в министерстве.

Напомним, что полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году, но сейчас прорабатываются варианты сокращения сроков строительства с запуском движения по развязке в конце 2021 года.

Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.