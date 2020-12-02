Abanking: основные продукты платформы

Создать дбо для физических лиц вы сможете при помощи системы Abanking. Она позволяет реализовать решения для дистанционного обслуживания клиентов. С помощью данной платформы вы сможете сделать выше функционал собственного банка, повысить качество обслуживания, привлечь новых клиентов и удержать старых.

Продукты Abanking

К основным продуктам данной системы относятся следующие:

Онлайн-банк для физлиц. С помощью такого решения можно выстроить интернет-банк, которым смогут пользоваться ваши клиенты. В банке будут доступны вклады, инвестиции. Также клиенты смогут отследить затраты своих финансовых средств, провести аналитику расходов и доходов, оплатить личные услуги. Мобильное приложение. Данная платформа позволяет создать удобное приложение для мобильных, с помощью которого можно будет контролировать расходы и доходы. Через мобильное приложение можно будет оплачивать счета, переводить деньги клиентам других банков. Сервис для самозанятых. Им смогут воспользоваться самозанятые люди, имеющие свой бизнес. При этом вам не придется посещать налоговую инспекцию, сдавать отчётность. Все эти операции будут выполняться автоматически. Данный сервис позволит привлечь клиентов банков и повысить лояльность существующих.

Компания Abanking предлагает создание онлайн-банка с большим функционалом. Вы сможете получить банк, позволяющий клиентам выполнять множество различных операций. Устанавливается это платформа поверх системы ДБО. При этом она не заменяет её. Новый функционал реализуется очень оперативно.

Компания решила систематизировать свои знания и собрать лучшие из них. Поэтому дизайн-система платформы очень удобная. Она может быть выполнена в фирменном стиле вашего банка. Если вас интересуют лучшие дизайн-системы для банков, обратитесь в компанию Abanking. Здесь вы получите самые лучшие предложения. Также с помощью этой платформы вы можете создать безбумажный офис. Таким образом, появится возможность ведения электронного документооборота с клиентами вашей организации.

Вам удастся снизить операционные затраты на канцелярские изделия, бумагу. Также можно будет ускорить все процессы банка. Ведь документы будут подписываться в электронном виде, что снизит нагрузку на офисы вашего банка. Клиенты смогут оформлять новые банковские продукты дистанционно без подписания бумаг, а это очень удобно.

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