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Деньги под залог ПТС: выгодно ли это?

21 января 2021 10:23  [53]

В жизни бывают разные ситуации. Иногда получается так, что деньги нужны срочно. Что делать? Далее, если есть машина, то можно обратиться в автоломбард и получить деньги под залог ПТС. Это очень удобно, потому что человек получает нужную сумму в день обращения в организацию.

ПФИЦ оказывает содействие в этом вопросе. С их помощью можно подобрать лучшие предложения на рынке услуг. Воспользоваться помощью могут как физические, так и юридические лица.

Деньги под залог ПТС

Оформить заем можно разными способами. Кто-то оставляет в залог машину, а кто-то ПТС. На самом деле это разные вещи, но они очень сильно похожи друг на друга.

Если владелец транспортного средства оставляет ПТС, то он может спокойно передвигаться на своем автомобиле, но продать его не сможет, пока не выплатит кредит.

В случае, если под залог остается транспортное средство, то владелец машины должен его поставить на стоянку автоломбарда и машина будет возращена владельцу только в том случае, если он вовремя погасит займ.

Какой вариант считается наиболее выгодным?

Форму кредитования заемщик может выбрать самостоятельно. Конечно, специалисты могут посоветовать, но настаивать никто не имеет права.

Займ, где в залог остается ПТС, удобен во многом. Самое главное, что машина остается у хозяина, и он может на ней передвигаться. Нужно приехать в компанию, специалист оценит состояние транспортного средства, владелец получит деньги и может ехать дальше по своим делам.

Кредитование, где в залоге остается машина, также имеет свои преимущества и недостатки. Процедуру оформляют автоломбарды. Данный вид залога будет интересен для тех, кто хочет получить большую сумму.

Для того, чтобы оформить подобный вид кредита, нужно изучить компании и автоломбарды, которые предлагают подобные услуги. Далеко не все могут предложить кредитование под залог ПТС.

Процесс не очень сложный и не отнимет много времени. Первым делом заемщик должен оставить заявку. После того, как она будет одобрена, с ним связывается менеджер, и подробно обговариваются условия. И после этого владелец транспортного средства должен приехать в компанию и получить свои деньги.

Данная процедура не проводится через интернет. Обычно договор подписывается в офисе компании. Если клиент не может подъехать в офис, то менеджер назначает встречу заемщику на нейтральной территории.

Данный вид кредитования сложно назвать новым. На сегодняшний день, это довольно понятные финансовые схемы, которые уже хорошо отработаны и имеют четкий алгоритм.

Кредитование под залог ПТС – удобный вид залога и им пользуются разные люди. Кто-то собирается купить квартиру, другие планируют долгожданный отдых, предприниматели ищут деньги на развитие бизнеса.

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