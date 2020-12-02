Как выбрать матрас и не ошибиться: краткий ликбез

Качественный матрас — залог здорового сна, а значит, и хорошего самочувствия на протяжении дня. Изделие способно предотвратить боли в спине, пояснице и шее, позволяет мышцам расслабиться, избавляет от чувства усталости по утрам. Большое разнообразие моделей на любой вкус и кошелек существенно усложняет выбор. Рассказываем, какой матрас выбрать, чтобы он прослужил долгие годы.

Ключевые параметры выбора

Тип конструкции, жесткость и высота — основные нюансы, которые важно учитывать при выборе.

Тип конструкции

Пружинные матрасы — могут быть с зависимыми и независимыми пружинами. В первом случае пружины соединены друг с другом. Изделия не обеспечивают равномерного распределения массы тела — спящий человек находится словно в гамаке. Во втором случае каждая единица находится в отдельном тканевом стакане и не взаимодействует с расположенными рядом. Матрасы с независимыми пружинами считаются более качественными и удобными, однако склонны к продавливанию и со временем теряют упругость, как и модели с зависимыми пружинами.

Беспружинные матрасы — конструкция предусматривает использование наполнителя без пружин. Основа может быть изготовлена из латекса, кокосового волокна и пр. Такие матрасы характеризуются хорошими показателями ортопедичности и беззвучностью. В отличие от пружинных изделий они менее подвержены неравномерному износу, но стоят значительно дороже. Считаются оптимальным вариантом для детей, но пользуются популярностью и у взрослых.

Итак, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Матрасы с зависимыми пружинами стоит выбирать людям с ограниченным бюджетом. В остальных случаях рекомендуем остановить выбор на моделях с независимыми пружинами или вовсе без них.

Важно знать! Стоимость одного и того же изделия в разных интернет-магазинах может существенно отличаться. Чтобы приобрести качественную продукцию максимально выгодно, лучше всего посетить сайт сравнения цен e-Katalog. На площадке можно найти всю необходимую для выбора информацию — рейтинг матрасов, подробные описания, отзывы пользователей.

Жесткость матраса

От жесткости матраса во многом зависит полноценный отдых и самочувствие. Для поддержания здоровья опорно-двигательной системы лучше выбирать средне-жесткие матрасы. Они обладают хорошими ортопедическими свойствами и подходят практически всем. Мягкие изделия оказывают минимальную поддержку тела, поэтому рекомендуются пожилым людям и тем, кто весит не более 55 кг. Жесткие матрасы стоит выбирать для детей — они будут принимать участие в формировании правильной осанки. Такие изделия также подходят спортсменам и людям, которые ведут активный образ жизни, ведь помогают мышцам расслабиться.

Высота матраса

Этот параметр также влияет на удобство. Матрасы толщиной до 14 см оптимально подходят для детей. Для взрослых людей следует подбирать изделия от 15 до 30 см в высоту. Отметим, что элитные матрасы с многослойным наполнением могут иметь толщину до 40 см.

Как часто нужно менять матрас?

Несмотря на то, что матрасы рассчитаны на длительное использование, со временем они теряют свои поддерживающие свойства. В результате ухудшается качество сна и появляются боли в спине и суставах. Производители рекомендуют менять матрас каждые 8–11 лет.

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