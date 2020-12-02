Шины Hankook – безопасность и комфорт вождения

Hankook – южнокорейский бренд, относящийся к среднему сегменту, который стремится быть на ступень выше. Шины с характерным логотипом производятся с использованием инновационных технологий, которые могут конкурировать с решениями, предлагаемыми представителями премиум-класса.

Шины Hankook, представленные в интернет-магазине Pandashop, отличаются очень хорошими параметрами вне зависимости от сезона и долговечностью. Это оценили водители во многих странах мира. Концерну доверяют не только автолюбители, но и автомобильные бренды, в том числе Audi, BMW, которые охотно выбирают шины Hankook в качестве оригинального оборудования для своих автомобилей.

Hankook предлагает широкий выбор шин, независимо от типа автомобиля. В предложении представлены шины на все сезоны для легковых автомобилей, внедорожников и автофургонов.

Всесезонные шины демонстрируют исключительное сцепление с дорогой благодаря своим специальным мульти-трехмерным ламелям. Кроме того, жесткие блоки протектора способствуют экономичному вождению, обеспечивая низкоуровневое движение блоков протектора.

Высокая классификация по индивидуальным параметрам означает, что всесезонные шины Hankook гарантируют хорошее сцепление, торможение, комфорт, стабильность и параметры сцепления на всех типах поверхностей и в различных, даже динамично меняющихся погодных условиях.

Hankook K425 Kinergy Eco4 – летние шины

Сочетают в себе качественные характеристики и привлекательную цену. Благодаря особой конструкции протектора они обеспечивают безопасность и комфорт при вождении легкового автомобиля.

Наиболее важные преимущества шин Hankook K425 Kinergy Eco4:

протектор современного дизайна, который хорошо работает как на сухой, так и на мокрой поверхности;

выгодное соотношение цены и качества;

относительно низкая истираемость даже при более интенсивном использовании в городе.

Зимние шины Hankook легко справляются со слякотью или сложными подъемами. Ассортимент зимних шин, предлагаемых корейским производителем, включает множество протекторов, подходящих для различных типов транспортных средств.

Шипованная шина Hankook Winter i*Pike RS2 W429 195/65 R15

Это новый стандарт безопасности для суровых зимних условий и новый вид шинной технологии в сочетании с финскими шипами и разработками. Конечным результатом является непревзойденное сочетание сцепления и безопасного управления.

Шины Hankook отличаются превосходными параметрами и высокой износостойкостью.

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