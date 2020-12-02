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Общество

Евгений Люлин проверил работу больницы Дзержинска во время ремонта

21 января 2021 12:50  [107] Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин проверил работу больницы №2 Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента 21 января 2021 года.

В частности, он ознакомился с ходом ремонтных работ, благоустройством территории и работой аппарата КТ. В учреждении сейчас ремонтируют старые помещения, колл-центр планируют перевести на круглосуточный режим работы.

"Самое главное, что КТ-аппарат работает в нужном объеме и полностью обеспечивает потребность в обследовании для больных из любой поликлиники города. Максимальное время ожидания очереди на КТ - двое суток максимум, но чаще сутки. Это нормальный режим, достаточный для того, чтобы обеспечить этой услугой всех нуждающихся", - подчеркнул Евгений Люлин.

Главный врач больницы №2 Андрей Дьяков добавил, что томограф заработал в конце декабря. В день на нем проводится до 50 исследований. При необходимости можно перейти и на круглосуточный режим работы.

В настоящее время в больнице проходит ремонт амбулаторного центра, который позволит разделить потоки стационарных и амбулаторных больных, приходящих на КТ-исследование.

Напомним, что ранее по распоряжению Евгения Люлина в больницу №2 были переданы компьютеры и транспортные средства для дополнительной помощи. В настоящий момент компьютеры распределены по больничным отделениям. 

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Теги:
Законодательное собрание Здравоохранение Ремонтные работы
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