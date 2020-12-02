RBPI инвестировала еще 9,6 млрд рублей в нижегородские свинокомплексы

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Компания Russia Baltic Pork Invest в 2021 году введет в эксплуатацию еще два свиноводческих комплекса в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили правительстве региона.
Инвестиции в строительство составили 9,64 млрд рублей. Компания начала возводить объекты в 2018 году.
Один из новых комплексов расположится на территории Ардатовского района (ННПП-3), еще один – в Сергачском районе (ННПП-4).
Мощность каждого комплекса составляет 180 тысяч голов, и каждый рассчитан на шесть тысяч основных свиноматок полного цикла (основные свиноматки - это лучшая часть всего маточного поголовья, обладающие хорошим здоровьем, имеющие крепкую конституцию, высокую плодовитость).
Напомним, что первый свинокомплекс компания построила в селе Елховка Вадского района (управляется ООО "ННПП"). В строительство первого комплекса компания инвестировала 2,5 млрд рублей.
Второй ("ННПП-2") нижегородский свинокомплекс RBPI построил в районе села Халязино Большемурашкинского района. Стоимость его создания оценивается примерно в 4 млрд рублей.
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