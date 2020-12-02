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Общество

Компания ЛУКОЙЛ помогла установить мобильный подъемник в бассейне ФОК "Волжский берег"

21 января 2021 18:27  [46] Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания ЛУКОЙЛ помогла установить мобильный подъемник в бассейне ФОК "Волжский берег" города Кстово. Об этом сообщили в Центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Данный ФОК стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" (оператор конкурса в Нижегородском регионе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"). "Волжский берег" представил на конкурс проект "Бассейн – новая возможность реабилитации", целью которого была установка нового подъемника для маломобильных граждан.

20 января в бассейне ФОКа "Волжский берег" состоялся открытый урок по плаванию для детей с ОВЗ. Урок посетил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

"От Компании "ЛУКОЙЛ" поздравляю ФОК "Волжский берег" с заслуженной победой. Такие социально значимые проекты необходимы и важны", - обратился с приветственным словом к коллективу и ребятам Антон Гребень.

"Уверен, что это подъемное устройство поможет посещать бассейн бОльшему количеству кстовчан. Желаю всем крепкого здоровья и активного образа жизни.
Благодаря появившемуся в ФОКе подъемному устройству у многих его посетителей появятся дополнительные способы для восстановления и поддержания организма в тонусе", - добавил он.

Руководитель спортивного комплекса Олег Клешнин отметил вклад компании "ЛУКОЙЛ" в улучшение материально-технической базы ФОКа и поблагодарил Антона Гребеня за поддержку и регулярную помощь учреждению.

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Теги:
Дети ЛУКОЙЛ ФОК
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