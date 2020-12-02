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Компания ЛУКОЙЛ помогла установить мобильный подъемник в бассейне ФОК "Волжский берег" города Кстово. Об этом сообщили в Центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".
Данный ФОК стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" (оператор конкурса в Нижегородском регионе ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"). "Волжский берег" представил на конкурс проект "Бассейн – новая возможность реабилитации", целью которого была установка нового подъемника для маломобильных граждан.
20 января в бассейне ФОКа "Волжский берег" состоялся открытый урок по плаванию для детей с ОВЗ. Урок посетил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.
"От Компании "ЛУКОЙЛ" поздравляю ФОК "Волжский берег" с заслуженной победой. Такие социально значимые проекты необходимы и важны", - обратился с приветственным словом к коллективу и ребятам Антон Гребень.
"Уверен, что это подъемное устройство поможет посещать бассейн бОльшему количеству кстовчан. Желаю всем крепкого здоровья и активного образа жизни.
Благодаря появившемуся в ФОКе подъемному устройству у многих его посетителей появятся дополнительные способы для восстановления и поддержания организма в тонусе", - добавил он.
Руководитель спортивного комплекса Олег Клешнин отметил вклад компании "ЛУКОЙЛ" в улучшение материально-технической базы ФОКа и поблагодарил Антона Гребеня за поддержку и регулярную помощь учреждению.
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