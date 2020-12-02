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Общество

Глеб Никитин участвовал в клинических испытаниях вакцины от коронавируса

21 января 2021 21:12  [58] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: архив из аккаунта Instagram Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимал участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса. Информацию об этом озвучили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона рассказал, что участие в испытаниях было сознательным решением. Глеб Никитин прививался вакциной российского производства Спутник V.

"Внимательно следил за этапом клинических испытаний. Принять в них участие было сознательным решением. Убедился в безопасности вакцины. Чувствовал себя хорошо. Антитела выработались и сохраняются", - поделился губернатор Нижегородской области.

"Вакцинация - это действительно эффективный способ противостоять пандемии, рекомендую принять участие в вакцинации", - объяснил он.

Российскую вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи (НИЦЭМ имени Гамалеи), который получил лицензию Минздрава на этот препарат 11 августа 2020 года.

Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Она не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

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Теги:
Вакцина Глеб Никитин Коронавирус
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