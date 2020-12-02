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Общество

Прокуратура обнаружила опасную антенную опору около нижегородского аэропорта

22 января 2021 09:24  [64] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщили в Приволжской прокуратуре.

Проверкой установлено, что на расстоянии менее 4 км от аэропорта Стригино в поселке Горбатовка городского округа Дзержинск стоит антенная опора АО-7, световое освещение (ночные маркировочные знаки) на которой находились в неисправном техническом состоянии. Это создавало угрозу безопасности полетов, могло повлечь возникновение ЧС.

Арендатор опоры - ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" - не предпринял мер по изменению ситуации.

После этого прокуроры обратились в суд, по решению которого освещение было восстановлено, а должностное лицо ООО оштрафовано.

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Теги:
Аэропорт Прокуратура Стригино
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