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Два человека погибли в ДТП в Дивеевском районе. Об этом сообщили в УГИБДД.
Авария случилась накануне поздно вечером, 21 января, на 109 км дороги Выкса – Вознесенское – Сатис.
48-летний водитель ехала на Chevrolet, выехала на встречку и столкнулась с Freightliner. Водитель и пассажир легковушки развились насмерть. Стаж женщины-водителя был 2 года.
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