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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Дивеевском районе

22 января 2021 09:53  [1] Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Два человека погибли в ДТП в Дивеевском районе. Об этом сообщили в УГИБДД.

Авария случилась накануне поздно вечером, 21 января, на 109 км дороги Выкса – Вознесенское – Сатис.

48-летний водитель ехала на Chevrolet, выехала на встречку и столкнулась с Freightliner. Водитель и пассажир легковушки развились насмерть. Стаж женщины-водителя был 2 года.

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Теги:
Дивеевский район ДТП Транспорт
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