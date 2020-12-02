Два человека погибли в ДТП в Дивеевском районе Происшествия

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Два человека погибли в ДТП в Дивеевском районе. Об этом сообщили в УГИБДД.

Авария случилась накануне поздно вечером, 21 января, на 109 км дороги Выкса – Вознесенское – Сатис.

48-летний водитель ехала на Chevrolet, выехала на встречку и столкнулась с Freightliner. Водитель и пассажир легковушки развились насмерть. Стаж женщины-водителя был 2 года.