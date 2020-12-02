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Отдел ГИБДД в Автозаводском районе возобновляет работу

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Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Отдел ГИБДД в Автозаводском районе возобновляет работу. Как сообщили в Нижегородской Госавтоинспекции, речь идет об открытии дополнительного экзаменационного пункт по выдаче и обмену водительских удостоверений по адресу: пр. Кирова, 33А.

 

Режим работы пункта:

- вторник, среда, пятница: 08:00 – 17:00 (прием граждан до 16:00);
- четверг: 13:00 – 19:00 (прием граждан до 18:00);
- суббота: 08:00-15:45 (прием граждан до 15:00).
Обеденный перерыв: 12:00-12:40.

Прием граждан в данном пункте осуществляется через госуслуги и в порядке "живой очереди" (в масках и перчатках).

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Теги:
Автомобили ГИБДД
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