Фото:
Отдел ГИБДД в Автозаводском районе возобновляет работу. Как сообщили в Нижегородской Госавтоинспекции, речь идет об открытии дополнительного экзаменационного пункт по выдаче и обмену водительских удостоверений по адресу: пр. Кирова, 33А.
Режим работы пункта:
- вторник, среда, пятница: 08:00 – 17:00 (прием граждан до 16:00);
- четверг: 13:00 – 19:00 (прием граждан до 18:00);
- суббота: 08:00-15:45 (прием граждан до 15:00).
Обеденный перерыв: 12:00-12:40.
Прием граждан в данном пункте осуществляется через госуслуги и в порядке "живой очереди" (в масках и перчатках).
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+