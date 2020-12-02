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Бизнес

Нижегородский земельный совет одобрил 27 заявок на выделение участков для инвестпроектов

22 января 2021 19:44  [78] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 27 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, ООО "Альфадорремстрой" получило участок, площадью 50,1 тысяча кв. м в Ленинском районе Нижнего Новгорода, где компания за полутора года намерена построить производственный комплекс по изготовлению приборов учета, контроля тепло- и водопотребления, инвестировав в производство 533 млн рублей.

ООО "Ветри" намерено за 55 млн рублей создать в деревне Владимирово Борского района стекольное производство для автомобильной промышленности. Для этого в указанной деревне компании предоставили участок площадью 14,7 тысяч кв. м.

Еще одним проектом, который сегодня получил одобрение на земельный участок, стал медицинский диагностический центр в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Его хочет возвести ООО "НИКС", вложив в строительство 34 млн рублей.

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Теги:
Земля Инвестиции Строительство
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