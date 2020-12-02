Губернатор Глеб Никитин рассказал главе Минсоцтруда Антону Котякову о соцподдержке в регионе Политика

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели 22 января в Нижнем Новгороде рабочую встречу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В ходе встречи министр и губернатор обсудили действующие и запланированные меры социальной поддержки в регионе.

"Нижегородская область в последние годы является лидером в продвижении инициатив, связанных с социальной сферой. Регион - лидер по числу заключенных социальных контрактов среди субъектов-пилотов по итогам 2020 года. В прошлом году Нижегородская область получила 1,3 млрд рублей федеральных средств на адресную поддержку по соцконтракту малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. А сегодня социальный контракт внедряется уже на территории всей России. С 2021 года область также вошла в число субъектов, которые "пилотируют" систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с инвалидностью", - сказал Антон Котяков.

Как отметил глава региона, в 2020 году на предоставление мер социальной поддержки в регионе выделено 27,4 млрд рублей. В частности, выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет была назначена более 55 тысячам семей. Выплачено свыше 3,7 млрд рублей.

"В 2020 году Нижегородская область в числе 21 пилотного региона приступила к реализации проекта по снижению уровня бедности. На мероприятия по заключению социального контракта финансирование составило 1,78 млрд рублей с учетом наших региональных средств. Область действительно стала лидером по этому виду поддержки. Мне хочется поблагодарить министерство труда и социальной политики за возможность использования такого механизма. Социальный контракт помог тысячам людей. Разумеется, эта работа продолжится. На 2021 год выделено уже более 2 млрд рублей", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что отдельный аспект работы - это предоставление социальных услуг: на дому, в отделениях дневного пребывания и стационарах. Их в регионе получает свыше 60 тысяч человек.

"В 2020 году в сфере социального обслуживания у нас активно работали 20 негосударственных поставщиков социальных услуг, включенных в соответствующий реестр. Компенсация затрат за оказание услуг из средств областного бюджета превысила 600 миллионов рублей. Что касается сотрудников государственных стационарных организаций социального обслуживания, они за работу в условиях 14-дневных смен получили федеральные выплаты на общую сумму 522,8 миллиона рублей. Все это время мы видели, насколько востребована такая помощь у людей и насколько эффективна поддержка самих социальных работников. Поэтому было принято решение об аналогичных выплатах сотрудникам негосударственных организаций за счет средств регионального бюджета", - сказал Глеб Никитин.

Также в период пандемии 278 тысяч граждан старше 65 лет, малоимущие семьи с детьми получили помощь в виде бесплатного горячего питания и продуктовых наборов. Более 4 500 социальных работников и свыше 4 000 волонтеров доставляли на дом продукты питания и лекарства.

"С этого года мы приступаем к реализации проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В 2021 году на это предусмотрено 42,3 миллиона рублей. За год планируем перенастроить нормативную правовую базу региона и внедрить стационарозамещающие технологии", - добавил губернатор Нижегородской области.