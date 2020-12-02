Полицейские раскрыли кражу золотых цепочек в Городецком районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Полицейские раскрыли кражу золотых цепочек в Городецком районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, девушка лишилась двух золотых цепочек.

Удалось установить, что кража была совершена после распития алкоголя с мужчиной.

Сотрудники угрозыска выяснили личность подозреваемого. Ранее судимый 34-летний городчанин сообщил, что украденное он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело. Гражданин взят под стражу.