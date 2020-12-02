Полицейские раскрыли кражу золотых цепочек в Городецком районе.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России, девушка лишилась двух золотых цепочек.
Удалось установить, что кража была совершена после распития алкоголя с мужчиной.
Сотрудники угрозыска выяснили личность подозреваемого. Ранее судимый 34-летний городчанин сообщил, что украденное он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания.
Возбуждено уголовное дело. Гражданин взят под стражу.
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