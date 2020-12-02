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Общество

Глеб Никитин поблагодарил майора полиции Дмитрия Курташкина за спасение людей на пожаре в общежитии Арзамаса

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Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 января встретился в Арзамасе со старшим участковым уполномоченным полиции отдела МВД России по Арзамасу Дмитрием Курташкиным.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, майор полиции спас из горящего общежития 30 человек, в том числе 4 детей.

ЧП произошло 14 января. Услышав доносившиеся из общежития крики, полицейский поспешил на помощь. Он забрался в горящее здание по трубам теплотрассы.

"Пробираясь к комнатам по стенам сквозь едкий угар, стучал в двери и кричал об эвакуации. Тех, кто уже не мог идти, надышавшись газа, просто выталкивал на пожарную лестницу", - вспоминает Дмитрий Курташкин.

По имеющейся информации, в результате пожара никто серьезно не пострадал.

Глава региона поблагодарил полицейского за проявленное мужество.

"Дмитрий Николаевич рисковал собой, чтобы спасти других. Это достойно самого глубокого уважения", - отметил Глеб Никитин.

В ходе посещения губернатором Арзамаса был затронут вопрос обновления участковых пунктов полиции.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что по инициативе администрации города в минувшем году был завершен ремонт помещений в 4 опорных пунктах городской полиции.

В 2021 году предполагается обновить еще 9 участковых пунктов, в том числе и тот, в котором трудится Дмитрий Курташкин.

Глеб Никитин отметил, что деятельность участковых уполномоченных имеет большое значение в поддержании и укреплении правопорядка.

"Будем содействовать тому, чтобы условия несения службы были для них максимально комфортными", - заявил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин МВД Пожар
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