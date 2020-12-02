Глеб Никитин пообещал построить в Лукоянове новую школу Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о строительстве в Лукоянове новой школы, отвечающей всем современным стандартам.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства Глеб Никитин 23 января посетил с рабочим визитом Лукояновсий район, где осмотрел здание средней школы №1 и обсудил строительство новой с главой администрации района.

Здание школы в Лукоянове, где сейчас идет учебный процесс, было построено еще в 1936 году. На сегодня оно не отмечает предъявляемым требованиям к организации учебного процесса. "Нужно строить новую школу. Однако проект до сих пор не подготовлен", - заявил нижегородский губернатор, обращаясь к главе администрации района, отметив при этом, что уже в 2021 году необходимо разработать проектную документацию для строительства объекта. Глеб Никитин поручил главе района "максимально ускорить подготовку".

"Наша задача – найти ресурсы. Постараемся решить вопрос с включением в федеральную программу либо поддерживать из регионального бюджета, но проблему обязательно решим", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что в 2020 году школа в Лукоянове была оснащено современным высокотехнологичным оборудованием в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование".

Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Нацпроект включает в себя 10 федеральных проектов.