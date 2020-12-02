Молодая женщина погибла в ДТП на нижегородской трассе, спасая мужа и сына Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Молодая женщина погибла в ДТП на нижегородской трассе, спасая мужа и сына.

ЧП случилось на участке между Большим Козино и Дубравной.

Мчащийся по дороге автомобиль неожиданно изменил направление и стал приближаться к группе пешеходов.

Женщина, заметив приближающуюся опасность, закрыла своим телом мужа и малолетнего

сына, написали в соцсетях очевидцы происшествия.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимы с жизнью.

Погибшей было 27 лет. Муж и сын остались в живых.