Молодая женщина погибла в ДТП на нижегородской трассе, спасая мужа и сына.
ЧП случилось на участке между Большим Козино и Дубравной.
Мчащийся по дороге автомобиль неожиданно изменил направление и стал приближаться к группе пешеходов.
Женщина, заметив приближающуюся опасность, закрыла своим телом мужа и малолетнего
сына, написали в соцсетях очевидцы происшествия.
Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимы с жизнью.
Погибшей было 27 лет. Муж и сын остались в живых.
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