Нижегородское правительство поможет восстановить Починковский конный завод Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Правительство Нижегородской области окажет поддержку при сохранении и восстановлении Починковского конного завода.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, глава области Глеб Никитин посетил конный завод, где обсудил развитие предприятия с новым собственником комплекса.

В 2019 году предприятие было признано банкротом. После этого объекты недвижимого имущества были выкуплены новым собственником. При этом около 90 голов лошадей (породы советский тяжеловоз) находится в собственности у другой организации.

"Конный завод - одно из старейших аграрных предприятий региона, ведущее свою историю с середины XVII века. Основные здания были построены в 1819-1820 годах. Комплекс является объектом культурного наследия регионального значения. Обсудили с собственником вопросы по его восстановлению. Необходимо также сохранить профиль предприятия по разведению лошадей и производству сельхозпродукции. Окажем все возможные меры поддержки", - сказал Глеб Никитин.

"После приведения зданий и территории в порядок завод мог бы стать важной точкой туристического притяжения. Рядом находится Большое Болдино. Можно было бы связать эти маршруты", - добавил губернатор.

СПРАВКА:

Официальной датой основания Починковского конного завода считается 1760 год. В 1819-1821 гг. был отстроен каменный заводской комплекс. С 2012 по 2017 год назывался ООО "Конный завод "Починковский". Предприятие признано банкротом 7 октября 2019 года.

В настоящее время объекты недвижимого имущества бывшего конезавода (животноводческие помещения) находятся в собственности ООО "Волгогазстрой". В данных помещениях содержатся лошади (86 голов), принадлежащие ООО "Сельхозпродукт" (Перевозский муниципальный округ). Помещения и лошади находятся в аренде у ООО "Восход", находящегося в критическом финансовом состоянии.