Нижегородские предприятия пищепрома привлекли свыше 7 млрд рублей льготных кредитов Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области в 2020 году привлекли на текущую инвестиционную деятельность свыше 7 млрд рублей льготных кредитов. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 23 января 2021 года в ходе рабочего визита в Починковский район.

Глава региона пояснил, что данная сумма кредитов почти в 3 раза больше, чем объем привлеченных средств в 2019 году.

Глеб Никитин обывал на маслосырзаводе "Починковский", а также обсудил реализацию крупного инвестпроекта по строительству животноводческого комплекса по производству молока ООО "Восток".

Маслосырзавод "Починковский" является одним из крупнейших сыродельных предприятий Нижегородской области. Глава региона осмотрел производственные объекты маслосырзавода, обсудил с руководством предприятия вопросы реконструкции сырного цеха и продегустировал продукцию.

"В 2020 году предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области произвели продуктов питания на 120 млрд рублей. Выросли объемы выпуска молочной и мясной продукции, колбасных изделий, полуфабрикатов и других продовольственных товаров. При этом многие компании привлекали средства на реализацию инвестиционных проектов: в целом за прошлый год объем привлеченных льготных кредитов превысил в пищепроме 7 млрд рублей по областной и федеральной программам", - сообщил Глеб Никитин.

Он добавил, что в 2021 году для предприятий пищепрома продолжают действовать программы льготного кредитования. Льготная ставка по федеральной программе составляет до 5% годовых. По областной программе предусмотрено возмещение 80% ключевой ставки Центрального банка России по краткосрочным кредитам и 100% ключевой ставки - по инвестиционным кредитам.

Как заявлял ранее Глеб Никитин, льготные кредиты заметно снижают финансовую нагрузку на предприятия.

"Особенно это важно в столь непростой период, связанный с пандемией и ее негативными последствиями. При этом для одних компаний программы льготного кредитования оказались хорошим подспорьем для сохранения деятельности, для других - реальным инструментом развития бизнеса", - отметил он.

Глава региона обсудил в Починках с руководством ООО "Восток" вопрос строительства второго животноводческого комплекса. Первый комплекс по производству молока на 1 200 голов дойного стада построен в 2019 году в рамках программы развития производительных сил. В ближайшее время предприятие планирует расширять мощности.

"Серьезные успехи в регионе есть в сферах производства молока и мяса, производители продолжают наращивать объемы и повышать качество продукции. Особое значение в этих процессах играет реализация инвестиционных проектов и внедрение новых технологий. Только за минувший год в Нижегородской области было построено либо реконструировано 18 животноводческих ферм на более чем 6 тысяч голов крупного рогатого скота", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что в 2020 году на поддержку животноводческих хозяйств региона было направлено 1,5 млрд рублей федеральных и областных субсидий. На развитие животноводческих хозяйств региона в 2021 году планируется выделить более 1,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий, из которых 1,2 млрд рублей – средства областного бюджета, что почти на 15% больше уровня 2020 года.