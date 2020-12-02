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Политика

Нижегородская область и Мордовия будут развивать совместный паломническо-туристический туризм

24 января 2021 13:44  [111] Политика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область и Мордовия будут развивать совместный паломническо-туристический туризм. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Соглашение о сотрудничестве между регионами подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы республики Мордовия Артем Здунов 23 января в селе Лямбирь (Мордовия).

В рамках соглашения Нижегородская область и Мордовия будут совместно развивать паломническо-туристические кластеры "Арзамас – Дивеево – Саров" и "Саранск – Темников – Санаксарь". Также в ходе встречи был подписан меморандум об обмене лучшими региональными практиками.

"Это первый шаг на пути сотрудничества. Договорились, что вместе будем развивать территорию, объединённую историческим наследием. Кластер "Арзамас-Дивеево-Саров" поддерживается правительством России. Есть специальное распоряжение, содержащее отраслевые разделы, в рамках которых осуществляется федеральное софинансирование различных проектов: строительство дорог, модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство, восстановление объектов культурного наследия. По каждому объекту мы готовим проектно-сметную документацию. Теперь будем действовать вместе с Мордовией. Разработаем изменения в постановление правительства и будем обращаться за поддержкой и с предложениями о включении дополнительных мероприятий", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, Мордовия будет участвовать в проектах по совместному развитию кластеров, опираясь на опыт и инфраструктуру Нижегородской области.

"У нас создана управляющая компания кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", за счёт ресурсов которой ведётся разработка проектно-сметной документации и осуществляется планирование стратегического развития. Включение в работу объектов в Мордовии будет выгодно нашим регионам, поскольку позволит повысить туристический потенциал. Например, дорога от Сарова в сторону республики сейчас находится в ненадлежащем состоянии. Будем работать над тем, чтобы приводить такие объекты в порядок. Мордовия - это давний и надёжный партнёр Нижегородской области, сосед и друг. Обязательно будем помогать друг другу и обмениваться лучшими практиками", - обещал Глеб Никитин.

Он добавил, что в Темниковском районе республики сосредоточен значительный потенциал для развития религиозного, культурно-познавательно, экологического туризма. Среди основных объектов: Рождество-Богородичный Санакскарский монастырь-памятник архитектуры федерального значения, место погребения адмирала Ф.Ф. Ушакова; Темниковский историко-краеведческий музей им. Ф.Ф. Ушакова; Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича; этнодома русской, мордовской и татарской культур в селах района.

"На прошлой неделе я посещал Темниковский район, где мы собирали туристское сообщество и думали, как нам развивать эту территорию. У нас было два пути: или развивать свой кластер, или развиваться вместе с Нижегородской областью в том кластере, который уже существует. Я посоветовался с председателем наблюдательного совета кластера, с администрацией президента, с полпредом президента в ПФО, и было принято решение: надо развиваться вместе. Наша задача – создать комфортные условия и увеличить поток туристов до нескольких миллионов человек. Будем над этим работать. Необходимо сократить дорожное расстояние от Дивеева до Санаксарского монастыря, заниматься благоустройством и дать возможность бизнесу размещать объекты для туристов. Задача абсолютно понятная, поэтому будем работать", - поделился Артем Здунов.

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Теги:
Соглашение Туризм
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